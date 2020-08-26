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Son dakika haber... SAVCILIK KAYNAR SUYU SİLAH KABUL ETTİ

Gelen son dakika haberlerine göre Üvey kızına kaynar su döktüğü iddia edilen kadına 'kasten silahla yaralama' suçundan dava açıldıHaber: Yüksel KOÇ / EVLERİNE misafirliğe gelen üvey kızı I.T.'nin üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu dökerek yaktığı iddia edilen Yasemin T. hakkında, "Silahla kasten yaralama" suçundan 4.

26.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:24

Üvey kızına kaynar su döktüğü iddia edilen kadına 'kasten silahla yaralama' suçundan dava açıldı

Haber: Yüksel KOÇ/ EVLERİNE misafirliğe gelen üvey kızı I.T.'nin üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu dökerek yaktığı iddia edilen Yasemin T. hakkında, "Silahla kasten yaralama" suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ümraniye'de 21 Ocak 2020 tarihinde evlerin misafirliğe gelen 14 yaşındaki üvey kızı I.T.'nin üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu dökerek yaktığı iddia edilen tutuksuz şüpheli Yasemin T. (29) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÇAYDANLIKTA BULUNAN KAYNAR SUYU DÖKTÜ İDDİASI

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, mağdur I.T.'nin olaydan sonra alınan ifadesine yer verildi. I.T.'nin olay günü babasının evine misafirliğe gittiği belirtilen iddianamede, üvey annesi olan şüpheli Yasemin T. tarafından bulaşıkları bulaşık makinesine dizmek için mutfağa çağrıldığı, bulaşıkları makineye dizerken ocaktaki çaydanlıkta bulunan kaynar suyu üzerine dökerek yaktığı belirtildi.

İddianamede, I.T.'nin ifadesinde bulaşıkları makineye dizdiği sırada üvey annesinin elinin devamlı olarak ocaktaki çaydanlığa gittiğini gördüğünü söylediği belirtildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda mağdurun olay nedeni ile basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi. İddianamede şüphelinin suçlamayı kabul etmediği, bulaşıkları dizen mağdurun eline çarpması üzerine tuttuğu çaydanlıktaki suyun döküldüğü şeklinde savunma yaptığı belirtildi.

1.5 YILDAN 4.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Şüphelinin, olay tarihinde mağdurun üzerine kaynar su dökerek üzerine atılı suçu işlediği savunulan iddianamede, şüphelinin, "Silahla kasten yaralama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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Son dakika haber... SAVCILIK KAYNAR SUYU SİLAH KABUL ETTİ

Kaynak: DHA

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