Son dakika! ŞANLIURFA'DA YANGIN; ANNE ÖLDÜ, 3 YAŞINDAKİ OĞLU YARALANDI

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangında Gülsüm Aslan (26) öldü, 3 yaşındaki oğlu Ali Aslan yaralandı.

ŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangında Gülsüm Aslan (26) öldü, 3 yaşındaki oğlu Ali Aslan yaralandı.

Doğukent Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın 6'ıncı katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallenin elektriğini kesmesinin ardından yanan eve müdahalede bulunan ekipler, içeride mahsur kalan Gülsüm Aslan ile 3 yaşındaki oğlu Ali Aslan'ı yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan anne ve oğlu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınan Gülsüm Aslan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Gülsüm Aslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı