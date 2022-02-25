Son dakika haber: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Suruç'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Suruç'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta uyuşturucu ve silah bulunduğunu belirledi.

Ekiplerce 1'i Suriyeli 4 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 5 tabanca ile bir miktar bonzai ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

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