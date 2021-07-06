Son dakika haber... Samsun'da yıldırım isabet eden çocuk yaralandı
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Son dakika haber... Samsun'da yıldırım isabet eden çocuk yaralandı

Son dakika haber... Samsun'da yıldırım isabet eden çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Samsun'un Asarcık ilçesinde, yıldırım isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde, yıldırım isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Eslina Değirmenci, Yeşilköy Mahallesi'ndeki hayvan çadırında, babaannesinin yanında oynadığı sırada yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet etmesi sonucu yaralanan Değirmenci, yakınları tarafından Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Değirmenci'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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