Son dakika haber: Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber: Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Samsun'da hafif ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Elmacık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Tuna Susoy idaresindeki 55 ZP 915 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman Arslan'ın kullandığı 55 ZP 811 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Hamza Tuna Susoy, Muhammet Tayfur Susoy ve motosiklet sürücüsü Süleyman Arslan yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber: Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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