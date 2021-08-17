Son dakika haber: Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Samsun'da hafif ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.