Son dakika haber! Saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haber! Saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

09.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:39
Son dakika haber! Saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... NİĞDE'de saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Lütfü Aslan (56), hayatını kaybetti.

NİĞDE'de saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Lütfü Aslan (56), hayatını kaybetti.

Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde Lütfü Aslan (56) yönetimindeki 68 EC 743 plakalı otomobil, saman yüklü F.Y.'nin (43) kullandığı 42 L 5521 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Aslan, kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü F.Y., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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