Son dakika haberi | Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi | Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bartın'ın Ulus ilçesinde özel bir şirkete ait olan hayvan besi çiftliğinde altı bin adet saman balyası deposunda yangın çıktı.

ULUS, BARTIN (İHA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde özel bir şirkete ait olan hayvan besi çiftliğinde altı bin adet saman balyası deposunda yangın çıktı.

Yangın ilçeye bağlı Kasımlar Mahallesi yol üzerinde özel bir besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Saman balyalarının olduğu alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Ulus Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alırken, iş makinelerinin yardımları ile zarar gören ve içten içe yanan samanlar depodan çıkarıldı.

(Sadi Uzun/ İHA)

Son dakika haberi | Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi | Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi | Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi | Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi | Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi | Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

 Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi

Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi

 İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title