Son dakika haber! Sağlık çalışanlarına ressamlardan teşekkür
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Son dakika haber! Sağlık çalışanlarına ressamlardan teşekkür

31.12.2020 02:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 03:02

Son dakika haberi: Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Meredi Klinik Merkezi çevresindeki duvarlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve destek vermek amacıyla ressamlar grafitiler çizdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Meredi Klinik Merkezi çevresindeki duvarlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve destek vermek amacıyla ressamlar grafitiler çizdi.

Son dakika haber! Sağlık çalışanlarına ressamlardan teşekkür
Son dakika haber! Sağlık çalışanlarına ressamlardan teşekkür
Son dakika haber! Sağlık çalışanlarına ressamlardan teşekkür
Son dakika haber! Sağlık çalışanlarına ressamlardan teşekkür

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juancho Torres

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