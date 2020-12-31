Son dakika haber! Sağlık çalışanlarına ressamlardan teşekkür
31.12.2020 02:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 03:02
Son dakika haberi: Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Meredi Klinik Merkezi çevresindeki duvarlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve destek vermek amacıyla ressamlar grafitiler çizdi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Meredi Klinik Merkezi çevresindeki duvarlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve destek vermek amacıyla ressamlar grafitiler çizdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juancho Torres