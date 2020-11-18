Son dakika haber | Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı
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Son dakika haber | Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı

18.11.2020 02:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 02:30
Son dakika haber | Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı

Son dakika haberi: Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Güven görevden alındı.

Güven'in yerine Sabahattin Aydın atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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