Son dakika haber | Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı
18.11.2020 02:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 02:30
Son dakika haberi: Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Güven görevden alındı.
Güven'in yerine Sabahattin Aydın atandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe