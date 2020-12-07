Son dakika haber: Rize'de itfaiye ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu
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Son dakika haber: Rize'de itfaiye ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu

07.12.2020 00:26 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:30
Son dakika haber: Rize'de itfaiye ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Rize'de binanın balkonunda mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Rize'de binanın balkonunda mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Olay, Rize merkeze bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın balkonunda mahsur kalan kedi bağırınca vatandaşlar tarafından fark edildi. Kedi sesinin nereden geldiğini tespit eden mahalle sakinleri bir binanın balkonda olduğunu ve evin kapalı olduğunu fark edince hemen Rize Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla balkona ulaşarak mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Evde kimsenin olmadığı, kedinin ise merdiven boşluğundan balkona atladığı tespit edildi. Kurtarma anı ise balkona çıkan İtfaiye eri tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, kedi sahibi olmadığı için doğal ortamına bırakıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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