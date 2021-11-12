Son dakika haber: Rize'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

RİZE (AA) - Rize'de, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde anne ve anne adaylarına, madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konularında sunum yapıldı.

Vali Kemal Çeber, annelerin desteğinin bu mücadelede güçlerini artıracağını söyledi.

Annelerin evlatlarını iyi tanıyan kişiler olduğunu ifade eden Çeber, "Bir bakışından, duruşundan, istedikleri harçlıktan diğer hareketlerine kadar çocuklarının her şeyinden fark edebilirler. Baba babadır ama evladı en iyi tanıyan annedir. En İyi Narkotik Anne projemizi önemsiyoruz." dedi.

Çeber, uyuşturucu ile mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerinin altını çizerek, "Rize'de yaşayan bir kişi bile uyuşturucu kullanıyorsa, satıyorsa veya başka bir şekilde bir irtibatı varsa biz işimizi tam yapmış olmayız. Son kişide bu işi bitirene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Jandarmamız ve emniyetimiz her ihbarı değerlendiriyor." diye konuştu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve davetliler katıldı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

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