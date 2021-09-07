Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
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Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)

Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBursa'da dün gece kazada yaşamını yitiren polis memuru Murat Serdar Ateş için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa'da dün gece kazada yaşamını yitiren polis memuru Murat Serdar Ateş için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, müdür yardımcıları, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende Ateş'in aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından Murat Serdar Ateş'in cenazesi, Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Demirci Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber: Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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