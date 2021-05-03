MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım görüntülerini paylaştı
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MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım görüntülerini paylaştı

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım görüntülerini paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyolarına ait görüntüleri paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyolarına ait görüntüleri paylaştı.

MSB, Twitter hesabından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait görüntüleri paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" açıklaması yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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