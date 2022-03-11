Son dakika haber: Pazarcılar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Pazarcılar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

MANİSA Tüm yurtta olduğu gibi hava sıcaklıklarının düştüğü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde soğuk havada tezgah açan pazarcı esnafı çareyi yaktıkları ateşlerde ısınmakta buldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde her hafta cuma günü Soğuksu Mahallesi Ahmet Işık Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında tezgah açan pazarcı esnafı aşırı soğuklar karşısında teneke içinde yaktıkları tahta parçalarının ateşiyle ısınmaya çalıştı. Yaktıkları ateşin başında müşteri bekleyen pazarcı esnafı hem soğuklardan hem de fiyatlardan dert yandı. Kendi ürettiği ürünleri 50 yıldır pazarlarda sattığını kaydeden 70 yaşındaki Armağan Tarım isimli kadın esnaf, "Soğuğa bakın, para kazanması kolay değil hiç kolay değil. Her şeyin fiyatı arttı bizim malların fiyatı artmadı. İneği sağıyoruz, ineğin karnına geri katıyoruz, inek geri ödemiyor." derken, bir diğer pazarcı esnafı Özcan Mama, "Kar da olsa, kış da olsa işimizin başındayız, çalışmaya mecburuz" dedi.