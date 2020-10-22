Son dakika haber... Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

22.10.2020 23:09 | Son Güncelleme: 22.10.2020 23:14
Son dakika haber... Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı Düziçi yol kavşağı köprüsü üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil o esnada köprü üzerinde yaya şekilde olan 55 yaşındaki Abdullah Yıldırım isimli kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerin karşı tarafına geçen Abdullah Yıldırım için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Abdullah Yıldırım'ın cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazaya karışan araç sürücüsünü gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Son dakika haber... Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu
Magazin Emrah Sevim Emre Cansu Dere Derviş Zaim
Spor Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 23:14:49. #1.15#
title