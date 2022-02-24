Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi

İhlas Haber Ajansı, Cihat Çelik - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildiRİZE Rize'nin Çayeli ilçesinde Devlet Hastanesi personeli otomobil çarpması sonucu ayağından yaralanan köpeği tedavi etti.

ÇAYELİ, RİZE (İHA) - Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi

RİZE Rize'nin Çayeli ilçesinde Devlet Hastanesi personeli otomobil çarpması sonucu ayağından yaralanan köpeği tedavi etti.

Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan kuzuya yaptıkları müdahale ile gündeme gelen sağlık personeli bu kez yaralanan bir köpeğe müdahale etti. Bir otomobilin çarpması sonucu ayağından yaralanan sokak köpeğini hastane bahçesinde tedavi eden sağlık personeli, ayağından yaralanan köpeğe pansuman yaptı. Hastane personeli tarafından bir süre gözetim altında tutulan köpek daha sonra taburcu edildi.

Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi

Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi

Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi

İhlas Haber Ajansı / Cihat Çelik - Güncel

Devlet Hastanesi, Otomobil, Çayeli, Rize, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title