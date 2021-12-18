Son dakika haber! Otomobil önce bisiklete sonra duraktaki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haber! Otomobil önce bisiklete sonra duraktaki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Otomobil önce bisiklete sonra duraktaki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da kontrolden çıkan bir otomobil önce bisikletliye sonra da otobüse çarptı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kontrolden çıkan bir otomobil önce bisikletliye sonra da otobüse çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı lunapark yakınında meydana geldi. Konyaaltı'na doğru 07 ASD 207 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan M.I., henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağa sola savrulan araç, önce önünde ilerleyen bisikletliye ardından duraktan yolcu alan 07 AU 267 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otomobil daha sonra kaldırımı aşarak şarampole çıktı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Otomobili kullanan M.I., bisiklet sürücüsü Halil Demir ve otobüsteki bir yolcu yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Halil Demir, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobil hurdaya dönerken, bisikletin ise parçalanmış şekilde otobüsün kenarında olduğu görüldü. Otomobilin durağa dalmaması ise başka bir yaralanma ve can kaybının önüne geçti. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.

Otobüs şoförü, kaza anını anlatarak, "Durağa girdim, yolcu alırken arkadan aniden bir aracın vurduğunu hissettik. İnip baktım, araç buraya uçmuş" dedi. - ANTALYA

Son dakika haber! Otomobil önce bisiklete sonra duraktaki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Otomobil önce bisiklete sonra duraktaki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Otomobil önce bisiklete sonra duraktaki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Otomobil önce bisiklete sonra duraktaki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Otomobil önce bisiklete sonra duraktaki otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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