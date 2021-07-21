Son dakika haber: Osmaniye'de orman yangını (2)
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Son dakika haber: Osmaniye'de orman yangını (2)

Son dakika haber: Osmaniye'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... 'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Osmaniye'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Osmaniye'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Osmaniye yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ormanın kahramanlarına teşekkürler" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

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