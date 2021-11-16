Son dakika haber: Ormanda üzerine ağaç devrilen Hakan öldü - Haberler
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Son dakika haber: Ormanda üzerine ağaç devrilen Hakan öldü

Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Ormanda üzerine ağaç devrilen Hakan öldü

Gelen son dakika haberine göre KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde, ormanda çalışırken devrilen ağacın altında kalan Hakan Süzen (23), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde, ormanda çalışırken devrilen ağacın altında kalan Hakan Süzen (23), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sivriler köyü Kızılağaç mevkisinde meydana geldi. Hakan Süzen, orman alanında çalıştığı sırada üzerine ağaç devrildi. Ağır yaralanan Süzen, Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi sonrası Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Hakan Süzen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber: Ormanda üzerine ağaç devrilen Hakan öldü

Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Son Dakika Haberleri

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