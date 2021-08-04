Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü

Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü. Caminin pencerelerinde bulunan panjurlar ise yangında eridi. Şu anda ibadete kapalı olan cami, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hafta önce başlayan orman yangını devam ediyor. Yangından en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi'nde yaklaşık 65 ev yanarak küle döndü. Yangından sonra evlerine dönen vatandaşlar, geride kalan eşyalarını yanlarına alarak mahalleden ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen ekipler, zarar gören evleri tespit ederek tek tek işaretledi. Yanan evlerin yıkımına başlandı.

Kalemler Camii'nin sadece dış duvarlarının etkilendiği görüldü

Öte yandan yangında mahallenin hemen ortasında bulunan Kalemler Camii'nin sadece dış duvarlarının alevlerden etkilendiği görüldü. Caminin çevresinde bulunan evler küle dönerken, caminin sadece dış duvarında duman izlerinin kalması şaşkınlık oluşturdu. Yangında caminin pencerelerinde bulunan panjurların da ısıdan dolayı eridiği görüldü. Vatandaşlar tarafından şimdilik kullanılmayan camii, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.

"Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış"

Mahalle sakini Adem Özer, "Bizim evimiz çok hasarlı idi, yıkıldı. Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış. Gerisinde bir hasar yok. Ama yine de bir toparlanması lazım. Duvarlarının boyanması lazım. Yaklaşık 65 ev yandı. Arabası yanan var. Erdik, bittik, kül oldu. Cumhurbaşkanımız geldi, eskisinden daha güzelini yapacaklarını söyledi. Kendisine teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü, 5 yaralı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Tuğba Özay Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 11:29:36. #1.16#

title