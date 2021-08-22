Son dakika haber! Önce kavgaya karıştılar sonra trafik kazası geçirdiler

Son dakika haber: Başkentte alkol aldıkları eğlence merkezinde hesabın fazla gelmesinden dolayı çalışanlarla kavga eden iki kişi, kavganın ardından alkolün de etkisiyle bir otomobile çarptı.

Başkentte alkol aldıkları eğlence merkezinde hesabın fazla gelmesinden dolayı çalışanlarla kavga eden iki kişi, kavganın ardından alkolün de etkisiyle bir otomobile çarptı.

Olay, Polatlı ilçesindeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekanda alkol alan iki kişi gelen hesabı fazla bularak çalışanlarla tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerinden araçlarıyla uzaklaşan şahıslar alkolün de etkisiyle bu kez park halinde duran bir otomobile çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan, darbedilmesi sonucu yaralanan T.Ö. ise hastaneye kaldırılırken, iki olay hakkında da soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı