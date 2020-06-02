Son dakika haber: Olur'da vatandaşlar kasa kasa mantar topladılar
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Son dakika haber: Olur'da vatandaşlar kasa kasa mantar topladılar

Son dakika habere göre Olur'da vatandaşlar kasa kasa mantar topladılar Olur Ormanağzı köyü sakinleri Şamatur yaylalarında kasa kasa doğal kültür mantarı topladılar.

02.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:44

Olur'da vatandaşlar kasa kasa mantar topladılar

ERZURUM - Olur Ormanağzı köyü sakinleri Şamatur yaylalarında kasa kasa doğal kültür mantarı topladılar.

Sağanak yağan yağmurlar bereketiyle geldi. Şamatur yaylasında biten organik kültür mantarlarını vatandaşlar kasa kasa toplayan vatandaşlar 'Böyle bir lezzet yok' dediler.

Olur Ormanağzı köyü sakinlerinden Gürdal Pala, "Şuan Olur Ormanağzı köyü yaylalarındayız. Bu sene yağmurların yoğun yağmasının ardından mantarımız çok bereketli kasa kasa topluyoruz. Gerçekten de müthiş bir lezzettir. Normal marketlerde satılan kültür mantarından çok çok üstün bir lezzete sahiptir, herkesin tatmasını tavsiye ederim" dedi.

Son dakika haber: Olur'da vatandaşlar kasa kasa mantar topladılar

Kaynak: İHA

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