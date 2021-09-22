Son dakika haber... 'Öldü' denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... "Öldü" denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber...

Son dakika habere göre Küçükçekmece'de, balkonda kalp krizi geçiren yaşlı kadın, komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik kalp masajıyla hayata döndü.

KÜÇÜKÇEKMECE (İHA) - Küçükçekmece'de, balkonda kalp krizi geçiren yaşlı kadın, komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik kalp masajıyla hayata döndü.

Olay, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Begonya Sokak'taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katındaki balkonda yaşlı kadını hareketsiz gören komşuları, durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine gelen Ayşe Karangüney'in (70) yakınları ve sağlık ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Çilingir yardımıyla içeri giren sağlık ekipleri, balkondaki kadına kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından "öldü" denilen yaşlı kadın kalp mesajıyla hayata döndürüldü. Sandalyede otururken kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Komşularının bağırmasıyla olayı fark ettiklerini anlatan Hasan Önal, "Komşu dışarı bağırdı, dışarı çıktık. Komşu balkonda bayılmış. Ambulans çağırdık, kapı kilitlenmiş. Çilingir geldi, çıkardılar. Öldü sandılar fakat ambulans masaj yapınca, tekrar cana, geldi. Geri döndü, hastaneye kaldırıldı" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haber... Öldü denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

Son dakika haber... Öldü denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

Son dakika haber... Öldü denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

Son dakika haber... Öldü denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

Son dakika haber... Öldü denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

Son dakika haber... Öldü denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

Son dakika haber... Öldü denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

Son dakika haber... Öldü denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

Son dakika haber... Öldü denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere
Spor Mustafa Denizli Mesut Özil
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin Hakan Binbaşgil Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... 'Öldü' denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 13:12:43. #1.12#