Son dakika haber: Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan şüpheli, çelik yelekle adliyeye getirildi (2) - Haberler
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Son dakika haber: Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan şüpheli, çelik yelekle adliyeye getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan şüpheli, çelik yelekle adliyeye getirildi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDIDiyarbakır'da, oğlu Muhammed Semih'i (18) bıçaklayarak öldüren, eşi Sabika (39) ve kızı Elif'i (15) de yaralayan Mahmut Bozkurt (40), çelik yelekle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDI

Diyarbakır'da, oğlu Muhammed Semih'i (18) bıçaklayarak öldüren, eşi Sabika (39) ve kızı Elif'i (15) de yaralayan Mahmut Bozkurt (40), çelik yelekle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emrah KIZIL- Burak EMEK/ DİYARBAKIR,


Son dakika haberi! 18 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KIZINI YARALADI

Son dakika haberi! 18 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KIZINI YARALADI

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri

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