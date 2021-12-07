Son dakika haber: Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan şüpheli, çelik yelekle adliyeye getirildi (2)

DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDI

Diyarbakır'da, oğlu Muhammed Semih'i (18) bıçaklayarak öldüren, eşi Sabika (39) ve kızı Elif'i (15) de yaralayan Mahmut Bozkurt (40), çelik yelekle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emrah KIZIL- Burak EMEK/ DİYARBAKIR,

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri

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