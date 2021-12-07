Son dakika haber: Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan şüpheli, çelik yelekle adliyeye getirildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDIDiyarbakır'da, oğlu Muhammed Semih'i (18) bıçaklayarak öldüren, eşi Sabika (39) ve kızı Elif'i (15) de yaralayan Mahmut Bozkurt (40), çelik yelekle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDI
Diyarbakır'da, oğlu Muhammed Semih'i (18) bıçaklayarak öldüren, eşi Sabika (39) ve kızı Elif'i (15) de yaralayan Mahmut Bozkurt (40), çelik yelekle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emrah KIZIL- Burak EMEK/ DİYARBAKIR,
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri
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