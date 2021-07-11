Son dakika haber | Niğde'deki ev yangınında faciadan dönüldü: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa haberi... Niğde'de 7 katlı apartmanın 6'ıncı katındaki dairede çıkan yangında faciadan dönüldü.

Niğde'de 7 katlı apartmanın 6'ıncı katındaki dairede çıkan yangında faciadan dönüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4'ü çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı apartmanın 6'ncı katında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Dairenin alev aldığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dairede bulunan 4 kişi ile yan tarafındaki dairede bulunan 6 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. 10 kişi sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangı sonucunda apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı