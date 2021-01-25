Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Niğde'nin merkeze bağlı Hacıabdullah kasabası Boğaziçi Mahallesi'nde Nagihan T'den uzun süre haber alamayan komşuları eve geldi.

ÇOCUKLAR BAYGIN HALDE BULUNDU

Komşuları, Nagihan T. ve çocukları Selahattin (9), Nuh ve Sinem'i yerde baygın halde bulunca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nagihan T'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 çocuk ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN