Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

25.01.2021 21:38 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:34

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 35 yaşındaki anne hayatını kaybederken, 3 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'nin merkeze bağlı Hacıabdullah kasabası Boğaziçi Mahallesi'nde Nagihan T'den uzun süre haber alamayan komşuları eve geldi.

ÇOCUKLAR BAYGIN HALDE BULUNDU

Komşuları, Nagihan T. ve çocukları Selahattin (9), Nuh ve Sinem'i yerde baygın halde bulunca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nagihan T'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 çocuk ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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