Son dakika haber | Nallıhan'da kepçe ile define kazısına suçüstü: 10 gözaltı

ANKARA'nın Nallınan ilçesinde kepçe ile kazı yapan 10 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gündüz saatlerinde Danişment Mahallesi'ndeki ormanlık arazide meydana geldi. Şehir dışından define aramaya gelen 10 kişilik grup, paletli kepçeyle arazide kazı yapmaya başladı. Grubun takibinde olan jandarma ekipleri, kazı sırasında suçüstü yaptı. 10 kişi gözaltına alınırken kepçeye de el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.