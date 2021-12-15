Son dakika haber | Nallıhan'da kepçe ile define kazısına suçüstü: 10 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber | Nallıhan'da kepçe ile define kazısına suçüstü: 10 gözaltı

Son dakika haber | Nallıhan'da kepçe ile define kazısına suçüstü: 10 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Olum - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANKARA'nın Nallınan ilçesinde kepçe ile kazı yapan 10 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'nın Nallınan ilçesinde kepçe ile kazı yapan 10 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gündüz saatlerinde Danişment Mahallesi'ndeki ormanlık arazide meydana geldi. Şehir dışından define aramaya gelen 10 kişilik grup, paletli kepçeyle arazide kazı yapmaya başladı. Grubun takibinde olan jandarma ekipleri, kazı sırasında suçüstü yaptı. 10 kişi gözaltına alınırken kepçeye de el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haber | Nallıhan'da kepçe ile define kazısına suçüstü: 10 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Olum - Son Dakika Haberleri

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