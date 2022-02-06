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Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü

Son dakika haberi... Muğla'nın Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesinde meydana gelen kazada 73 yaşındaki Gülayşe Armutçuoğlu yaşamını yitirdi.

ULA, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesinde meydana gelen kazada 73 yaşındaki Gülayşe Armutçuoğlu yaşamını yitirdi.

Sakartepe rampasından Kızılağaç Mahallesine iniş esnasında döner kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Gülayşe Armutçuoğlu'na 68 LB 905 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki beton bariyerle yakın bölüme düşen 73 yaşındaki yaşlı kadın kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken, Savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kazanın yaşandığı aynı noktada 5 Haziran 2019 tarihinde Gülayşe Armutçuoğlu'nun akrabası Feridun Armutçuoğlu yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. - MUĞLA

Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü

Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kızılağaç, Muğla, Kaza, Ula, 3. Sayfa, Haber

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