Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi - Ziya Selçuk
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Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi - Ziya Selçuk

Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına atanan Mahmut Özer, düzenlenen törenle görevi Ziya Selçuk'tan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına atanan Mahmut Özer, düzenlenen törenle görevi Ziya Selçuk'tan devraldı.

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi - Ziya Selçuk
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi - Ziya Selçuk
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi - Ziya Selçuk
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi - Ziya Selçuk

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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