Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi - Ziya Selçuk
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına atanan Mahmut Özer, düzenlenen törenle görevi Ziya Selçuk'tan devraldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına atanan Mahmut Özer, düzenlenen törenle görevi Ziya Selçuk'tan devraldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay