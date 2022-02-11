Son dakika haber | Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (3)

ARTUKLU, MARDİN (DHA) - YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri olan Gökhan D., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.