Son dakika haber: Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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Son dakika haber: Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Son dakika haber: Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
02.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:32

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Cuma günü 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına sabah erken saatlerde çok sayıda ekip, 82 arazöz, 11 dozer, 10 helikopter, 12 itfaiye aracı, 13 su tankı ile müdahale etti.

Zaman zaman alevlenmelerin görüldüğü yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Akçapınar ve Hacıköseli Mahalleleri arasında söndürme çalışması yapan bir arazöz, arazinin eğimi nedeniyle devrildi.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 orman işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hasar tespiti yapıldı

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada yangınla ilgili Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Hacıköseler, Baktırlı ve Bahçecik mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar ile besi hayvanlarının bölgeden tahliye edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemelerde Hacıköseler Mahallesinde 2 ev, 4 müştemilat ve 2 metruk binanın yandığı tespit edilmiştir. Yangın sebebiyle can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır. Ayrıca tahliye sonucu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda da herhangi bir kayıp meydana gelmemiştir."

Açıklamada yangın nedeniyle Ahmetli ilçesi Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri ile Turgutlu ilçesi Baktırlı ve Sivrice mahallelerinden 188 büyükbaş, bin 160 küçükbaş hayvanın güvenli alanlara çekildiği, bir çiftlikteki 15 bin hindinin kesimhaneye gönderildiği belirtildi.

İlk yapılan tespitlere göre Hacıköseli ve Bahçecik Mahallelerinde 20 ton saman, 40 paket saman, 10 dekar bağ, 35 dekar kiraz, 5 dekar ceviz, 3 ton buğday, 1,5 ton arpa, 400 litre zeytinyağı, 20 ton hayvan gübresi, 40 arı kovanı, 1 ton hayvan yemi, 2 ev, 5 hayvan damı, 2 saman damı, 2 römork ve 1 su tankının hasar gördüğü belirtildi.

Önceki gün Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın gece kontrol altına alınmış ancak dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

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