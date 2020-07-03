Son dakika haber! Leyla Aydemir davası 2 Ekim'e ertelendi
Son dakika haberine göre Ağrı'da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası 2 Ekim tarihine ertelendi.
03.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:01
Ağrı'da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası 2 Ekim tarihine ertelendi.
İki yıl önce Ağrı'nın Bezirhane köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının 4. duruşmasında dava, 2 Ekim 2020 tarihine ertelendi. - AĞRI
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Kaynak: İHA