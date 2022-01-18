Son dakika haber! Kütahya TKDK'da ilçelerde gerçekleştirilebilecek yatırımlar istişare edildi - Haberler
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Son dakika haber! Kütahya TKDK'da ilçelerde gerçekleştirilebilecek yatırımlar istişare edildi

Son dakika haber! Kütahya TKDK'da ilçelerde gerçekleştirilebilecek yatırımlar istişare edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, Pazarlar Kaymakamı Ferhat Gür, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, Pazarlar Kaymakamı Ferhat Gür, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinin Leader tedbirinden yararlanması ve 11.çağrı döneminde ilçelerde gerçekleştirilebilecek yatırımlar konusunda istişarelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

Son dakika haber! Kütahya TKDK'da ilçelerde gerçekleştirilebilecek yatırımlar istişare edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bilal Demirci, Rasim Daşhan, Dumlupınar, Şaphane, Yerel, Haber

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