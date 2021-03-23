Son dakika haber... Kütahya'da 3 çocuğu darp iddiasına gözaltı
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Son dakika haber... Kütahya'da 3 çocuğu darp iddiasına gözaltı

23.03.2021 23:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:51
Son dakika haber... Kütahya'da 3 çocuğu darp iddiasına gözaltı

Son dakika haberler: Kütahya'da sokak hayvanlarını koruma bahanesiyle 3 çocuğu darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da sokak hayvanlarını koruma bahanesiyle 3 çocuğu darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "22 Mart Pazartesi günü, Akkent Mahallesi'nde, H.K.A, E.Y. ve Y.A.Y. isimli çocukların oyun oynadıkları esnada sokak hayvanlarıyla ilgili olarak H.K. isimli şahsın olay yerine gelerek çocukları darp ettiği çocukların beyanında anlaşılmıştır. Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine Savcı talimatıyla H.K. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca olay yerine gelen polis ekibine de tehdit ve hakarette bulunan H.K. isimli şahıs hakkında 'Görevli memura tehdit-hakaretten' işlem yapılmış gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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