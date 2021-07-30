Kozan'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kozan'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Adana'nın Kozan İlçesinde biri kamyonet ikisi otomobil olmak üzere üç aracın karıştığı trafik kazasında iki sürücü hafif yaralandı diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kozan'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde biri kamyonet ikisi otomobil olmak üzere üç aracın karıştığı trafik kazasında iki sürücü hafif yaralandı diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza Adana Caddesi Çevreyolu hal istikameti üzerinde meydana geldi.

Adana istikametinden Kozan İstikametine doğru ilerleyen Mehmet Ali Yurdadoğ idaresindeki 34 YM 023 plakalı otomobil çevreyoluna tali yoldan çıkan Yavuz Türk idaresindeki 01 AHN 797 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Hakan Karataş idaresindeki 01 Y 7905 plakalı belediye temizlik aracına çarparak durabildi. Kazada sürücüler Mehmet Ali Yurdadoğu ve Yavuz Türk vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir