KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çocuklarımın 'Virüs ne zaman bitecek, seni çok özledik' demeleri hala yüreğimde sızıdır"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çocuklarımın 'Virüs ne zaman bitecek, seni çok özledik' demeleri hala yüreğimde sızıdır"

07.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:26

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevinin başına dönen 3 çocuk annesi hemşire Emine Karaca, salgınla mücadele ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevinin başına dönen 3 çocuk annesi hemşire Emine Karaca, salgınla mücadele ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Yozgat Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Karaca, AA muhabirine, 3 Eylül'de Kovid-19'a yakalandığını, virüsü eşi ve çocuklarına da bulaştırdığını söyledi.

Karaca, evde 10 gün karantinada kaldıklarını ifade ederek, "Eşim ve çocuklarım hafif atlatırken, benim hastalığım ağır geçti. İki kez acil servise geldim. Çok şiddetli baş ve eklem ağrısı çektim, çok zordu, Allah kimseye yaşatmasın. Ben evde bu kadar ağır atlatıyorsam, yoğun bakım hastalarının nefes alamamasını, çektiği sıkıntıyı düşünemiyorum." dedi.

Mesleğinde 20 yılı geride bıraktığını, 12 senedir de yoğun bakım servisinde görev yaptığını anlatan Karaca, 10 günlük karantinanın ardından işinin başına döndüğünü belirtti.

"Kimse gençliğine güvenmesin"

Karaca, çalıştığı servisin salgının başından beri Kovid-19 yoğun bakım olarak hizmet verdiğini, bu süreçte genç yaşlı birçok hastaları olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hepsi de psikolojik çöküntüyle geliyor. Hepsine de elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Yemeklerini yediriyoruz, genel bakım ihtiyaçlarını gideriyoruz, psikolojik destek sağlıyoruz çünkü çok korkarak geliyorlar. Onlara iyi olacaklarını, buradan yürüyerek, alkışlarla göndereceğimizi söyleyerek motive ediyoruz. Buradan alkışlarla gönderdiğimiz çok sayıda yaşlı hasta var. Genç hastalarımızdan kaybettiklerimiz de oldu, kimse gençliğine güvenmesin. O yüzden mümkün olduğu kadar maske, mesafe, hijyen kurallarına uysunlar."

Hastane yönetiminin kendilerine büyük destek sağladığını vurgulayan Karaca, tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu ekipman konusunda hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını belirtti.

Karaca, salgının ilk döneminde günlerce karantinada kaldığını ve eve gidemediğini anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğünün misafirhanesinde kaldığı günlerde çocuklarıyla cep telefonundan görüntülü konuştuğunu dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Günlerce çocuklarımdan uzak kaldım. Çocuklarım 'Virüs bitsin artık anne eve dön.' diyorlardı. Eve gittiğimiz zaman çocuklara tedirgin yaklaşıyoruz. Girer girmez üzerimizi değiştirip, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Çocuklarına dokunamamak, sarılamamak, o duygu tarif edilemez, onun acısını, kalpteki hissettirdiğini tarif edemem. 'Anne ne zaman geleceksin, virüs ne zaman bitecek, seni çok özledik.' demeleri hala yüreğimde sızıdır. İnşallah hayırlıca bu süreç biter, herkes sıkı sıkı birbirine sarılır."

Karaca, taburcu edilen hastalardan güzel dönüşler aldıklarını söyleyerek, "Teşekkür ediyorlar, tatlı ikram ediyorlar, elleriyle yaptıkları pasta börekleri ikram edenler oluyor." dedi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Çocuklarımın 'Virüs ne zaman bitecek, seni çok özledik' demeleri hala yüreğimde sızıdır'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Çocuklarımın 'Virüs ne zaman bitecek, seni çok özledik' demeleri hala yüreğimde sızıdır'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Çocuklarımın 'Virüs ne zaman bitecek, seni çok özledik' demeleri hala yüreğimde sızıdır'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Çocuklarımın 'Virüs ne zaman bitecek, seni çok özledik' demeleri hala yüreğimde sızıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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