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Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

İhlas Haber Ajansı, Serkan Bayar - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre - Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

- Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

BOGOTA - Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinin merkezi Pereira ve Dosquebradas kentlerinde günlerdir etkili olan aşırı yağış, toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Risaralda Valisi Victor Manuel Tamayo, sokakların çamur yığınına döndüğü kentlerde yol üzerinde bulunan bazı evlerin yıkıldığını aktardı. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi ise toprak kaymalarının yol açtığı faciada şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu. Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı. Ölü sayısının artmasından korkulan kentlerde, arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve UNGRD'den arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.

Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - Güncel

Arama Kurtarma, Kolombiya, Güncel, Haberler

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