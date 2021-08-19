Son dakika haber! Kocaeli'de otizmli bireylere engel durumuna göre probiyotik ürünlerle beslenme alışkanlığı kazandırılacak

Son dakika haber... Kocaeli Büyükşehir Belediyesince otizm teşhisi konulan özel gereksinimli bireylerin beslenmesinde önemli bir yere sahip olan probiyotik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi için protokol imzalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince otizm teşhisi konulan özel gereksinimli bireylerin beslenmesinde önemli bir yere sahip olan probiyotik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi için protokol imzalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl arasında "Probiyotik Ürün Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı Projesi" (PROBES) kapsamında imzalanan protokol kapsamında, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan yaklaşık 1000 kişiye engel durumuna uygun beslenme alışkanlığı sağlanması amaçlanıyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükakın, engellilere yönelik yenilikçi çalışmaları en iyi yapan belediye olduklarını belirtti.

Doktorların bilimsel çalışmalarına sığınmak gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "Bu çalışma ile doktor kontrolünde çocuklarımız probiyotik alacak. Projeye katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Otizmli çocukların gelişimi için önemli olacağına inanıyorum. Türkiye için örnek bir çalışma olacak." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de üniversite olarak çok ciddi çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

PROBES projesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdöl, Büyükşehir Belediyesini kutlayarak üniversite olarak ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

PROBES'ten 1000 kişi yararlanacak

Sağlık destek hizmetleri kapsamında PROBES ile Kocaeli'de ikamet eden Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan yaklaşık 1000 kişiye engel durumuna uygun beslenme alışkanlığı sağlanması amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek saha çalışması ile engelli bireyler tespit edilecek. Çalışmanın ilerleyen safhasında belirlenecek ürünlerin üretimi, üretilen ürünlerin ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanacak.

Otizm tanılı birey bulunan ailelerde sağlıklı beslenme konusunda etkili beslenme kültürünün oluşturulması ve tüketimi sağlanan ürünlerin etkilerinin ölçülerek değerlendirme ve arşivleme faaliyetlerinin yapılması hedefleniyor.

Bu süreçte özel gereksinimli bireylerin sağlık düzeyleri yapılan beslenme programı çerçevesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi nöroloji ve psikiyatri uzmanları tarafından takip edilerek bilimsel bir çalışma haline getirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay