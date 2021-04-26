Son dakika haber: Kobani Davası'nı takip eden şehit ve gazi yakınlarından açıklama
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Son dakika haber: Kobani Davası'nı takip eden şehit ve gazi yakınlarından açıklama

Son dakika haber: Kobani Davası'nı takip eden şehit ve gazi yakınlarından açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kobani Davası, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Kobani Davası, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davayı yerinde takip etmek üzere, ilk duruşmanın görüldüğü Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gelen şehit ve gazi yakınları basın açıklaması yaptı.

Şehit ve gazi yakınları adına basın açıklamasını yapan, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Bugün burada başta HDP'li Selahattin Demirtaş olmak üzere diğer HDP'lilerin yargılandığı 6-8 Ekim Olayları davalarına müdahil olmak ve takip etmek için buraya geldik. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinde siyasi parti vasfına bürünüp ama yakaları Kandil'in elinde olan, PKK'nın siyasi uzantıları olan bu şahısların yargılanması ve hak ettikleri cezaları almaları için buradayız. Şehit yakınları olarak davalara müdahil olacağız. Çünkü 6-8 Ekim terör olaylarının talimatını veren Selahattin Demirtaş'ın bizzat kendisidir. Selahattin Demirtaş bu emri Kandil'den, terörist başı Abdullah Öcalan'dan almıştır. 6-8 Ekim olaylarında 37 tane vatandaşımız vefat etmiş, 2 kamu görevlimiz şehit edilmiş, yüzlerce kamu ve sivil vatandaşlara ait araçlar tahrip edilmiş, evler yakılmış ve yıkılmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye adeta bir savaş alanına döndürülmek istenmiştir. Güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımızın sağduyusu olayların daha da büyümesini engellemiştir. Zaten HDP'lilerin bir siyasi parti olmadıklarını düşünüyoruz. Kendi söylemlerine göre; 'biz sırtımızı PKK'ya, PYD'ye dayadık' diyorlar. Güvenlik güçlerimize dönerek 'biz o silahı sizlere çevirmesini iyi biliriz' diyen yine HDP'liler. Zaten Cizre ve başka birçok ilçede HDP'li sözde milletvekillerinin teröristlere yardım götürürken suçüstü yakalandıklarına da o günlerde hepimiz şahit olduk. Bundan dolayı bunların yargılanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Davayı takip etmek üzere alanda bulunan, şehit ve gazi yakınları, "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlar atarak, üzerine "kahrolsun HDPKK" yazan pankartlar taşıdılar. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri davayı yerinde takip etmek üzere alandan ayrılmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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