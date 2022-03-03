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Son dakika haber | KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

AA - Güncel
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Son dakika haber | KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29'u kabul, 20'si ret oyu kullanırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı.

Oylamada muhalefet partileri, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) ret oyu kullandı.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti Faiz Sucuoğlu başkanlığında 21 Şubat'ta kurulmuştu.

AA - Güncel

Demokrat Parti, Koalisyon, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Haberler

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