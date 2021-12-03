- KKTC'de öfkeli baba Sağlık Bakanlığını bastı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde karantina takip sistemi "Güvende Kal" uygulaması ile sıkıntı yaşayan öfkeli baba Sağlık Bakanlığını bastı. Öfkeli baba, çocuğunun kolundaki takip bilekliğini kopartarak, Sağlık Bakanlığı Müsteşarının masasına attı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Covid-19'a yakalanan ve temaslı olan kişilerin "Güvende Kal" uygulamasıyla bilekli ile takip edilmesine devam edilirken, uygulamada yaşanan aksaklıklar ise bir babanın Sağlık Bakanlığını basmasına neden oldu. Başkent Lefkoşa'da Serkan Uludağ adındaki öfkeli baba, oğlunun temaslı olduğunu ve oğluna takılan "Güvende Kal" bilekliğinin karantina süresi dolmasına rağmen 2 gündür muhatap bulamadığı için çıkartılmadığını ifade ederek, 30'a yakın telefon numarası aradığını ve yetkililere ulaşamaması sonrası soluğu Sağlık Bakanlığında aldığını aktardı. Oğlu ile Bakanlığa gelen baba sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Öfkeli baba, yetkililere oğlunun kolundaki bilekliği kimin çıkaracağına dair sorular sormasının ardından 2 gündür telefonla aradığını ve muhatap bulamadığını aktardı. Oğlunun kolundaki bilekliği kopartan öfkeli baba, daha sonra bilekliği Sağlık Bakanlığı Müsteşarının masasına atarak Bakanlıktan ayrıldı.