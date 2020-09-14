Son dakika haberi | Kızılay şehidinin cenazesi Türkiye'ye getirildi
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Son dakika haberi | Kızılay şehidinin cenazesi Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberleri: - Kızılay Şehidi ile yaralısı Türkiye'ye getirildi Suriye'nin Çobanbey ilçesi kırsalında seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman ile saldırıda yaralanan Suriyeli tercüman Cuma Kor Mahammed Kilis'e getirildi.

14.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:32

- Kızılay Şehidi ile yaralısı Türkiye'ye getirildi

KİLİS - Suriye'nin Çobanbey ilçesi kırsalında seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman ile saldırıda yaralanan Suriyeli tercüman Cuma Kor Mahammed Kilis'e getirildi.

Sabah saatlerinde Kızılay ekibi, Çobanbey'den El Bab'a giderken yüzleri maskeli teröristlerin bulunduğu iki araç tarafından önleri kesilerek, çapraz ateş altına alındı. Saldırıda olay yerinde Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu. Kızılay görevlilerinin tercümanlığını yapan Suriye uyruklu Cuma Kor Mahammed yaralandı. Şehit ve yaralı Suriye'de bulunan Türk görevenlik birimleri tarafından Suriye'den Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Cuma Kor Mahammed'in tedavisine başlanırken, şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın yapılacak otopsinin ardından Memleketi Düzce'ye gönderileceği bildirildi.

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Son dakika haberi | Kızılay şehidinin cenazesi Türkiye'ye getirildi

Kaynak: İHA

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