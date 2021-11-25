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Son dakika haber | 'Kız meselesi' yüzünden kan aktı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | 'Kız meselesi' yüzünden kan aktı: 2 yaralı

Son dakika haberler... Karabük'te 'kız meselesi' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 'kız meselesi' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kurtuluş Mahallesi Güngör Sokakta bir apartmanın önünde medyana geldi.

Dursun T. (33), Ömer Y. (22) 'kız meselesi' yüzünden telefonla tartıştıktan sonra konuyu aralarında görüşmek üzere Güngör Sokakta buluştu. Burada da devam eden tartışma sonucu Ömer Y., yanında bulunan bıçakla Dursun T.'yi karın bölgesinden yaraladı. Bu sırada çıkan arbedede araya giren Ömer Y.'nin dayısı Mustafa Necati A. da sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ömer Y., polis ekipleri tarafından suç aletiyle beraber gözaltına alınırken, karın bölgesinden yaralanan Dursun T., ve Mustafa Necati A. farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARABÜK

Son dakika haber | 'Kız meselesi' yüzünden kan aktı: 2 yaralı

Son dakika haber | 'Kız meselesi' yüzünden kan aktı: 2 yaralı

Son dakika haber | 'Kız meselesi' yüzünden kan aktı: 2 yaralı

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