Son dakika haber: Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı
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Son dakika haber: Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Son dakika haber: Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yusuf Y. (44) yönetimindeki 34 CHB 306 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Hurdalık Kavşağı'nda, Hayrettin D. idaresindeki 54 AV 918 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Yusuf Y. ile araçlarda bulunan Muhammet Sadık D. (16), Fadime D. (6), Melisa D. (20), Nurbanu D. (14) ve Ferdi A. (44) yaralandı.

Ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haber: Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
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