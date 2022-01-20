Son dakika haber... Kırıkkale'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika haber... Kırıkkale'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber... Kırıkkale'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Halim Şenses Mahallesi'nde Gani Başaran'a ait müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü, binada hasar oluştu.

Yangın sırasında dumandan etkilenen İbrahim Başaran, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber... Kırıkkale'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber... Kırıkkale'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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