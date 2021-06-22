Son dakika haber... KIRIKKALE'DE 5 KATLI APARTMANDA YANGIN; 1'İ BEBEK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... KIRIKKALE'DE 5 KATLI APARTMANDA YANGIN; 1'İ BEBEK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haber... KIRIKKALE'DE 5 KATLI APARTMANDA YANGIN; 1'İ BEBEK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KIRIKKALE'de, bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE'de, bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi Fatih Altay Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katında Mustafa Çelikarslan'a ait dairede, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yaşayan 2 kişi, giderek büyüyen yangını fark ederek evden kendi imkanları ile çıktı. Çıkan duman sonucu üst katlarda oturan vatandaşlardan 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Mahallelinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrikli bisikletin şarjından çıktığı değerlendirilen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangını fark ederek ihbarda bulunan Metin Özüak, "Ben evde oturuyordum, işten çıkmış televizyon izliyordum o arada. Sonrasında bir gürültü, patırtı geldi. Balkona çıktığımda bir duman yükseldiğini gördüm. Bağırtıları duyduktan sonra hemen itfaiyeye bilgilendirme sağladım. Karşı binamızda bir gürültü var, duman yükselmeye ve koku gelmeye başladı. İtfaiye ekipleri geldi, elektrik kontağından dolayı kapılar kitlenmiş durumdaydı galiba, kapılar açıldı. İçerde kalan komşularımızı çıkardılar. Ambulans hemen müdahale etti. Herhangi bir problem olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

-----------------Yangın yeriDumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleEkiplerin çalışmasıVatandaş ile röportajGenel ve detaylar

Haber- Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

Son dakika: SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN: 5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Son dakika: SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN: 5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Angela Merkel Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... KIRIKKALE'DE 5 KATLI APARTMANDA YANGIN; 1'İ BEBEK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 07:04:24. #1.16#

title