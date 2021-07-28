Son dakika haber... Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Selçuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildikten sonra alev aldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildikten sonra alev aldı. Patlamanın da meydana geldiği tırın içerisinde bulunan sürücü yanarak can verdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmir-Aydın otoyolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kılıç idaresindeki 07 ENR 54 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası tır alev topuna dönerken bir patlama da meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Kılıç'ın yanarak can verdiği tespit edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, itfaiye ekiplerinin yanan tırda soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Son dakika haber... Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
Son dakika haber... Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
Son dakika haber... Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
Son dakika haber... Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma (3)
Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma (3)
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Müge Anlı Derya Uluğ Bülent Serttaş
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 12:20:04. #1.14#

title