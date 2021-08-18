14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de 14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kayseri'de 14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki Yusuf Buğra Güneş, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde 14 katlı apartmanın son katındaki evinin penceresinden beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sinir krizi geçiren Güneş'in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Güneş'in cesedi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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