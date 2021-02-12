Son dakika haberi: KASTAMONU - İş hanında yangın hasara yol açtı
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Son dakika haberi: KASTAMONU - İş hanında yangın hasara yol açtı

12.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:32

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan çatı yangını söndürüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan çatı yangını söndürüldü.

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı Belediye İş Hanı'nın çatısında yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine Bozkurt ve Abana Belediyesi İtfaiyesi ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangında, iş merkezinin çatısında hasar oluştu.

Son dakika haberi: KASTAMONU - İş hanında yangın hasara yol açtı
Son dakika haberi: KASTAMONU - İş hanında yangın hasara yol açtı
Son dakika haberi: KASTAMONU - İş hanında yangın hasara yol açtı
Son dakika haberi: KASTAMONU - İş hanında yangın hasara yol açtı
Son dakika haberi: KASTAMONU - İş hanında yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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