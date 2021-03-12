Son dakika haber: Karaman'da restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu
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Son dakika haber: Karaman'da restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

12.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:35
Son dakika haber: Karaman'da restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

Son dakika haberler... Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir restoran işletmecisi çalışanları tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir restoran işletmecisi çalışanları tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Görmeli köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi Ahmet Özçelik (39) sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar tarafından işletmenin yatakhanesinde yerde yatar vaziyette bulundu. Çalışanların haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Özçelik'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Ahmet Özçelik'in ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu. - KARAMAN

Son dakika haber: Karaman'da restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu
Son dakika haber: Karaman'da restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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